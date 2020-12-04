يد الزمالك يفوز على حلوان 7/37 في دوري السيدات

فاز الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" في نادي الزمالك، بقيادة قاسم ابراهيم، على فريق حلوان بنتيجة 7/37 ، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم الجمعة، في صالة نادي الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر للمرحلة الأولى من دوري عمومى السيدات.

وظهر فريق سيدات يد الزمالك بقوة منذ بداية المباراة حتى نهايتها محققا فوزا رائعا خلال اللقاء .

وحرص قاسم إبراهيم على الحديث مع اللاعبات فور انتهاء المباراة لتصحيح بعض الأخطاء ومنحهم بعض التعليمات استعدادا لمباراة غدا السبت أمام سبورتنج في الجولة الخامسة عشر بالدوري.