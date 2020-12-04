يد الزمالك يفوز على حلوان 7/37 في دوري السيدات

وظهر فريق سيدات يد الزمالك بقوة منذ بداية المباراة حتى نهايتها محققا فوزا رائعا خلال اللقاء .
وحرص قاسم إبراهيم على الحديث مع اللاعبات فور انتهاء المباراة لتصحيح بعض الأخطاء ومنحهم بعض التعليمات استعدادا لمباراة غدا السبت أمام سبورتنج في الجولة الخامسة عشر بالدوري.
وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره حدائق الأهرام بنتيجة 32/ 23 في أخر لقاءات الدور الأول من دور المجموعات لدورى المحترفين.
وانتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين 10/10 قبل أن ينجح الفريق في حسم المباراة لصالحه والتي أقيمت على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.
وبهذه النتيجة اختتم الزمالك مباريات دور المجموعات في المركز الأول برصيد 24 نقطة.
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