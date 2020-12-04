بالأرقام.. تفوق تاريخي كاسح للأهلي على طلائع الجيش قبل موقعة نهائي كأس مصر

يخوض الأهلي مواجهة صعبة أمام طلائع الجيش، غدا السبت، في نهائي كأس مصر، على ستاد الجيش ببرج العرب.
ويحلم كل فريق بالتتويج باللقب، ويملك الأحمر التفوق التاريخي خلال مواجهاته السابقة بالطلائع، سواء في الدوري أو كأس مصر.
ولعب الأهلي وطلائع الجيش 28 مباراة بالدوري وكأس مصر، منذ صعود الفريق العسكري للدوري موسم (2004-2005).
وحقق المارد الأحمر 23 فوزا، وتعادلا في 5 مواجهات، وأحرز الأهلي 61 هدفا، بينما أحرز الطلائع 13 هدفا.
أول مباراة بين الفريقين، كانت في الدور الأول من موسم (2004-2005)، وفاز الأهلي بهدف نظيف أحرزه محمد بركات.
آخر مباراة بين الفريقين، كانت في الدور الثاني هذا الموسم، وفاز الأهلي بثلاثية نظيفة أحرزها وليد سليمان وجيرالدو وكهربا.
ولعب الأهلي والطلائع لقاء وحيد في الكأس من قبل، وكان في ربع النهائي عام 2007 وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويتصدر محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، قائمة هدافي مواجهات الفريقين بـ8 أهداف، ويليه عماد متعب بـ7 أهداف، ثم عبد الله السعيد بـ5 أهداف.
وتعتبر المباراة هي الأولى بين الفريقين على ستاد برج العرب، بعد أن لعبا من قبل على أكثر من ملعب على رأسهم ستاد القاهرة والدفاع الجوي وبتر وسبورت والسلام والكلية الحربية بجانب الجيش بالسويس.
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