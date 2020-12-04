استعدادا لدورة شمال إفريقيا .. منتخب الشباب يخسر وديا أمام البنك الأهلي

تلقى منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين خسارة أمام فريق البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التى جمعت بينهما عصر اليوم الجمعة فى إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في تونس والمؤهلة لأمم افريقيا في موريتانيا مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن يجرى منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين مسحة فيروس كورونا على لاعبى شباب الفراعنة يوم ١٠ ديسمبر الجارى استعدادا للمشاركة في بطولة شمال افريقيا في تونس.

وتطير بعثة شباب الفراعنة برئاسة الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية إلى تونس يوم ١٢ ديسمبر الجارى.

وكان الاتحاد الافريقي لكرة القدم وضع شرطًا أمام المنتخبات المشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا فى تونس، قبل الموافقة على زيادة القوائم إلى 30 لاعبًا، وهو أن يتحمل كل منتخب فاتورة تذاكر السفر والإقامة فى تونس، لأى لاعب يتم إصطحابه ضمن البعثة الرسمية للفريق من القائمة الإحتياطية، حيث يتحمل الكاف تكاليف استضافة 20 لاعبا فقط بحسب لائحة التصفيات .

وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا فى تونس خلال الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة منتخبات تونس صاحبة الضيافة ومصر والمغرب وليبيا والجزائر، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل منها المنتخبين صاحبا المركزين الأول والثاني فقط لنهائيات أمم أفريقيا للشباب فى موريتانيا .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب الشباب الإثنين الماضي عن جدول مباريات الفريق فى بطولة شمال أفريقيا على النحو التالي:

يفتتح منتخب مصر مبارياته أمام منتخب ليبيا يوم 15 ديسمبر فى الساعة الثانية ظهرا على ملعب المنتزه.

ويواجه منتخب مصر في مباراته الثانية، نظيره التونسي صاحب الضيافة على ملعب رادس يوم 18 مارس الثانية ظهرا .

يلتقى منتخب مصر فى ثالث مبارياته أمام منتخب الجزائر في الجولة الرابعة يوم 24 ديسمبر على ملعب المنزه فى الثانية ظهرًا، قبل أن يختتم مبارياته أمام المغرب على ملعب المنزه يوم 27 ديسمبر .

يذكر أن منتخب مصر للشباب سيفتتح مواجهاته أيام 15 و18 و24 و27 ديسمبر المقبل، حيث يلتقى نظيره منتخب ليبيا في ستاد المنزه، ثم تونس في ستاد رادس، والجزائر في الجولة الرابعة على ستاد المنزة، واخيرا يلتقي مع المغرب.

وكان الجهاز الفني لمنتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، قرر فتح تدريب على الملعب الفرعي باستاد القاهرة أول أمس الاثنين لجميع وسائل الإعلام.