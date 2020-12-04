نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انتقال نجم المنتخب الأولمبي لصفوف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصدر مطلع في جهاز الكرة بفريق إنبي، عن صحة مفاوضات الزمالك أو بيراميدز، للحصول على خدمات أسامة جلال مدافع الفريق.

وقال المصدر في تصريحات صحفية ، اليوم الجمعة: "الحديث عن مفاوضات الزمالك أو بيراميدز مع أسامة جلال غير صحيح".

وتابع: "لم نتلقى أي عرض رسمي، ولم نحدد أيضا قيمة لبيع أسامة جلال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحال وصول عرض سوف ندرسه".

ويعد أسامة جلال من أبرز العناصر الدفاعية المميزة والقادمة بقوة في الكرة المصرية، كما يعتبر من الركائز الأساسية في تشكيل المنتخب الأوليمبي.