نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق ينتقل لصفوف البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك عن انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسمين، اعتباراً من الموسم الجديد.

وقال وكيل معروف يوسف في تصريحات خاصة للفجر الرياضي : اللاعب وقع على عقود انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسمين، بعد الاستقرار على النادي الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز، في ظل وجود 3 عروض آخرى .

وتابع: بالاتفاق مع نادي الزمالك واللجنة المسؤولة عن إدارة القلعة البيضاء تم وضع بند في عقد اللاعب يتيح للزمالك إعادته في أي فترة انتقالات مقابل 300 ألف دولار.

وقد خرج معروف يوسف من قائمة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك للموسم الجديد، حيث تم قيد الخماسي حميد أحداد، وحمزة المثلوثي، وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي، محمد اوناجم.