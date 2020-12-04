نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفحة الرسمية لكأس العالم "فيفا" تُبرز أساطير الفراعنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الصفحة الرسمية لكأس العالم على مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة بعنوان " اللاعبون الأسطوريين في القارة نجوم عظماء من تاريخ ملوك إفريقيا" لما قدموه للمنتخب المصري من تحقيق بطولات وانجازات افريقية وقارية خلال مشاركتهم مع الفراعنه وسطرو تاريخ كبير داخل افريقيا خلال السنوات الماضية .

وتواجد في هذه الصورة كباتن مصر وهم " مجدي عبد الغني وحسام حسن، ومحمد أبو تريكة، وعصام الحضري ، وأحمد حسن وأحمد الكاس وعماد متعب وأحمد فتحي ومحمد صلاح "، كل هؤلاء النجوم صنعو مجد كبير للمنتخب المصري في الكثير من المناسبات الافريقية والعالمية وايضاً قامو بتحقيق بطولات والقاب وأرقام قياسية.