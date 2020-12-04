نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يفسخ تعاقده مع بيكيتي سيلفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو لجنة التعاقدات بالإسماعيلي فسخ التعاقد مع محترف الفريق العيني بيكيتي سيلفا.

ويأتي القرار في ظل اقتراب الإسماعيلي من التعاقد مع محترف جديد، حيث يتواجد بين صفوفه خمسة محترفين هم التونسي فخر الدين بن يوسف، والناميبي بينسون شيلونجو، والانجولي اري بايل، والجزائري رضوان شريفي و الغيني بيكيتي سيلفا.

وفي نفس السياق، سادت حالة من القلق لدى مسؤولو القلعة الصفراء بعد رفض المحكمة الرياضية الطعن المقدم من الإسماعيلي ضد حكم نادي نجوم المستقبل بشأن ازمة ابراهيم حسن لاعب الفريق السابق.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي لحل الازمة بأسرع وقت بعد مخاطبة نادي نجوم المستقبل للاتحاد المصري لكرة القدم رسمياً من أجل إيقاف القيد بالإسماعيلي.