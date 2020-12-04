الرياضة

سيراميكا يخسر من وادي دجلة ودياً

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، هزيمة من نظيرة فريق وادي دجلة، خلال المباراة الودية التي أقيمت اليوم الجمعة، في إطار استعداد الفريقان للدوري الممتاز.

سجل هدف الفوز للنادي الدجلاوي اللاعب محمد هلال، ويستعد دجلة لخوض منافسات الموسم الجديد بخوض بعض المباريات الودية لتجهيز لاعبيه القدامى والجدد.

وتأهل سيراميكا مؤخراً من دوري القسم الثاني، بعدما تصدر المجموعة الثانية، عقب منافسة شوية مع الداخلية وبتروجت.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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