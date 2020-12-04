نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وأعلن الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشري قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر والتي يستضيفها ملعب برج العرب في الثامنة مساء الغد.

وضمت القائمة كلاً من:

محمد بسام، اسلام محارب، عمرو مرعي، احمد هاني، محمد ناصف، علي الفيل، مهند لاشين، فرانك استيفن، ناصر منسي، حسن محدي، حسين السيد، احمد علاء، ابراهيما كونيه، حسن شعبان، خالد سطوحي، محمد شعبان، احمد سمير، توني جيمز، زولا، مصطفى جمال، عمرو جمال، السيسي، الزناري، احمد صالح.

وفي نفس السياق، يتجه الفريق إلى الاسكندرية لخوض مرانخ الاخير بملعب اللقاء إستعدادا للمواجهة المرتقبة، وتعد تلك المرة هي الأولى لوصول طلائع الجيش إلى نهائي كأس مصر.