نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد أبو الفتوح، الظهير الأيسر لنادى الزمالك ومنتخب مصر، على رغبته في عدم التواجد ضمن صفوف الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة والرحيل على سبيل الإعارة.

ويتخوف أبو الفتوح من العودة للفريق وتجميده على دكة البدلاء خصوصًا فى ظل طموحاته بالمشاركة فى التشكيل الأساسى مع المنتخب الأوليمبى فى أولمبياد طوكيو ومع منتخب الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويرى اللاعب صعوبة مشاركته فى ظل وجود عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافى، وإسلام جابر، وهو ما يهدد فرص وجوده فى المنتخبات.

كان فريق سموحة طلب خلال الفترة الماضية تجديد إعارة اللاعب أحمد أبو الفتوح، ولكن تمسك الزمالك باستمراره.

وخسر الزمالك أمام الأهلي بنتيجة 2-1، في نهائي دوري الأبطال مساء اليوم الجمعة، بستاد القاهرة الدولي.