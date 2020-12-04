نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسميانى، المدير الفنى للاهلى الدفع ببدر بانون لاعب الفريق الجديد في مباراة طلائع الجيش المقررة غدا السبت في نهائى كاس مصر.

ويرغب موسيماني في مفاجأة الطلائع بعناصر جديدة قد تساعد الفريق على الاستحواذ المبكر على المباراة، ووضح إهتمام المدير الفنى بالوافد الجديد خلال التدريبات الأخيرة للفريق، كما أكد بانون للمدرب جاهزيتة للظهور الأول مع الأهلى بعد توقيعة على عقد إنضمام للفريق.

ومن المقرر أن يجتمع موسميانى مع الجهاز المعاون اليوم داخل فندق الاقامة من أجل مناقشة التحضيرات الأخيرة للمباراة وتجهيز سيناريوهات بديلة للمباراة كما شدد المدير الفنى على لاعبيه بضرورة التعاون داخل الملعب وترجمة الفرص إلى أهداف .