نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا: برشلونة لم ينتهي إذا قرر ميسي الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة، عن أسطورة الفريق ليونيل ميسي مهاجم وقائد البارسا، وعلق على ملف رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأكد لابورتا رئيس برشلونة السابق في تصريحات لإذاعة "كاتالونيا راديو": السلطة التي يتمتع بها رئيس برشلونة لتقديم مقترح جاد لميسي"، وذلك بناء على الوضع الاقتصادي للنادي الذي وصفه بـ"الحساس للغاية".

وتابع: "ميسي يبقى ويستمع لمقترح الرئيس الجديد، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق، وبرشلونة لن ينتهي إذا قرر النجم الأرجنتيني الرحيل في نهاية المطاف".

وواصل: "التنافس مع عروض أخرى قوية لن يكون أمرا سهلا"، ولكنه يرى أن الأمر لن يتعلق بالأمور المادية فقط وأن "المقترح الجذاب" هذا سيؤثر أيضا في الأمر الرياضي والشخصي.

وأتم: "أنا وميسي كل منا يحب ويُقدّر ويحترم الآخر. وهو يعلم أنني أوفيت بكل ما قلته له".