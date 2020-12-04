الجزيري يقود هجوم المقاولون العرب أمام أرتا سولار بالكونفيدرالية

أعلن عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، عن تشكيل فريقه أمام أرتا سولار الجيبوتي ضمن منافسات الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في الدفاع: أمير عابد، فاروقا، فادي نجاح، حسن الشامي

في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، أحمد الشيمي، أحمد داوودا

في الهجوم: محمد عصام، سيف الدين الجزيري

يذكر أن الفائز من نادي المقاولون العرب وأرتا سولار بطل جيبوتي سيواجه فريق النجم الساحلي التونسي، بدور الـ٣٢ من الكونفدرالية الأفريقية.