فيفا يستقر على نظام كأس العالم للأندية 2021.. ويحدد مكان النهائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إقامة مسابقة كأس العالم للأندية 2021، في دولة اليابان، وبالنظام القديم، دون أي توسعات جديدة في عدد الأندية المشاركة أو في نظام المسابقة.

وقال بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عقب اجتماع المجلس الأعلى اليوم: "إن البطولة التي تم تأجيلها في وقت سابق، سيتم إقامتها في نهاية 2021 ولكن بالنظام القديم بمشاركة 7 أندية فقط وسيمنح حق تنظيمها لدولة اليابان".

وتأهل الأهلي للمشاركة في نسخة 2020 التي تأجلت حتى فبراير 2021 وتستضيفها قطر بمشاركة بايرن ميونيخ الألماني (بطل دوري أبطال أوروبا)، الدحيل، بطل الدوري القطري، وأوكلاند النيوزيلندى، بطل أوقيانوسيا، فيما يتبقى تحديد أبطال قارات أميركا الشمالية، أميركا الجنوبية، وقارة آسيا، لاستكمال عقد الأندية السبعة

وكان الفيفا يخطط لإقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 في دولة الصين وبمشاركة 24 فريقًا بالنظام الجديد وهو ما تأجل رسميًا وفقًا للبيان الصادر اليوم.