سيراميكا كليوباترا يخسر وديًا أمام وادي دجلة بهدف نظيف

سجل محمد هلال هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول، وسيطر لاعبو سيراميكا كليوباترا على مجريات الشوط الثاني، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة عن طريق شادي حسين وأحمد أمين أوفة.
وحرص هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في هذه المباراة التجريبية، ويسعى إلى تجربة خطة وطريقة اللعب في الدوري الممتاز.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري الممتاز، والتي يبدأها بمواجهة الإنتاج الحربي على ملعب السلام.
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