فيروس كورونا يثير أزمة قبل مباراة المقاولون وأرتا سولار فى الكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف" استبعاد الحكم الليبي "محمد أغا" ومواطنه الحكم المساعد عبدالواحد رمضان من ادارة مباراة المقاولون العرب وأرتا سولار فى إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الافريقية، وذلك بعد إصابتهما بـ فيروس كورونا قبل ساعات من إقامه المباراة التي ستقام علي ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر .

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف" إسناد إدارة المباراة إلى وحيد الجحاوي الحكم الليبي وسيعاونه بعض الحكام من دولة تونس ، الذين تم تعيينهم لإدارة لقاء أهلي بنغازي الليبي وهورسيد الصومالي، المقرر يوم الأحد المقبل، في القاهرة أيضا بالكونفيدرالية.

ويستعد استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر لاستقبال مباراة العودة بين فريقى المقاولون العرب و أرتا سولار الجيبوتي فى الثامنة من مساء اليوم ،فى إطار الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المقاولون العرب بهدف نظيف.

واختتم أمس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته استعدادا للمباراة ، كما عقد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لتحفيزهم قبل مباراة العودة .

ويعود المقاولون لخوض منافسات الكونفدرالية، بعد غياب 15 عاما كاملة.