نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب الشباب يخسر أمام البنك الأهلي وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، من نادي البنك الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم على استاد اكاديمية الشرطة بالعباسية

بدأ شباب الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من السيد عطية لحراسة المرمي وعبد الرحمن عشري وحازم هاني ومحمود صابر للدفاع عربي بدر وزياد كمال وعبد الغني محمد وابراهيم عادل للوسط واسامة فيصل وريتشارد رضا للهجوم

بدا احمد علي التسجيل للبنك،، بداية الشوط الاول من تسديدةًقويةً، وفي الشوط الثاني اضاف محمد فخري الهدف الثاني، وقبل نهاية المباراة استطاع اسامة فيصل احراز هدف التعادل لمنتخب الشباب من عرضية متقنة لزياد فرج .

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ويحصل شباب الفراعنة اللذين شاركوا في المبارة كاملة على راحةسلبيةً غدا السبت ، على أن يعودوا لاستئناف المعسكر المغلق بتدريب مساء السبت على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة استعدادا للسقر الي تونس للمشاركة في تصفيات امم افريقيا في الفترة من 15 الي 27 ديسمبر ويتاهل اصحاب المركز الاول والثاني الي الامم الافريقية بموريتانيا مارس 2021.