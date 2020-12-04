نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة ميت خاقان بدوري القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إختتم الفريق الكروي الأول بنادي ميت خاقان، فترة الإعداد، قبل إنطلاق الموسم الجديد من منافسات (المجموعة العاشرة) بدوري القسم الثالث 2020-2021.

وتشمل قائمة ميت خاقان، تواجد 10 لاعبين من قوام الموسم الماضي وهو سعيد سمير، محمود أوكا، أحمد فتح الله، حاتم صبحي، أسامة صبحي، أحمد أبو سعيده، محمود عجلان، أحمد سعد، ومحمد عبد الغفار، ومحمود علام.

وتعاقد ميت خاقان مؤخراً مع مجموعة كبيرة من اللاعبين منهم، محمد مهدي ريعو مهاجم ميت خلف، محمد الديب ناشئ جمهورية شبين، محمد عادل مدافع عرب الرمل، يوسف حمدي مدافع غزل شبين، عبده صبحي مدافع كفر الشيخ ابراهيم، محمد غازي وأحمد عيد ناشئى جمهورية شبين، أحمد أشرف ظهير أيسر البلاستيك، محمد جعفر مهاجم عرب الرمل، محمد مجدي ناشئ غزل المحلة والمقاولين، محمد الحسيني بالوظة مهاجم عثماسون، صبحي رفعت مدافع الغزل، علاء زقزوق مهاجم بنها، وعبد الرحمن عمار لاعب غزل شبين والقومي، ومصطفى حمدي لاعب نادي قويسنا.