الزمالك يوافق على إعارة محمد صبحي للاتحاد السكندري

وافق نادي الزمالك على إعارة محمد صبحي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى نادى الاتحاد السكندري لمدة موسم واحد مقابل مليوني جنيه.

جاء ذلك بموافقة لجنة الكرة بالنادي بالتنسيق مع المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة النادي ومسئول ملف كرة القدم بالزمالك.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، وظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الإدارة تسعى للحفاظ على استمرار اللاعب لفترة طويلة مع الفريق.

وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لتعديل عقد أحمد ابو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي ضئيل أسوة بباقي عقود لاعبي الفريق.