وصلة غزل حارة من محمد زيدان لـ زوجته |شاهد

نشر محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد زيدان فى الصور بصحبة زوجته حيث تألقت في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية فستان جلد أنيقا عاري الصدر باللون الأسود مما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة محمد زيدان على خصلات شعرها الأشقر الانسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

وكتب محمد زيدان علي الصورة قائلًا "لا يهم ما نفعله ، طالما أننا نقضي حياتنا معًا ❤️" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على أفضل لاعب في العالم.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

يذكر أن محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة فى الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.