الأولمبية: "مؤقتة الطائرة" مستمرة في عملها بعد تأجيل الانتخابات

استقر مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب على استمرار عمل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي.

جاء قرار اللجنة الأولمبية تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل الجمعيات العمومية لكافة الهيئات والمؤسسات الرياضية، في إطار إجراءات الحد من انتشار جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية للاتحاد لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم 11 ديسمبر الجاري.

ويأتي قرار التأجيل بعد صدور قرار من وزارة الرياضة بإرجاء كافة الجمعيات العمومية العادية وغير العادية بالهيئات الشبابية والرياضية.

وجاء هذا الأمر في ضوء القرارات والإجراءات الاحترازية للجنة الأزمات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة والكفيلة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وبناء على الطلبات التي تقدمت بها اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية وبناء على ما عرضته الإدارة المركزية للطب الرياضي والمعنية بمتابعة تطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا بمختلف الهيئات فقد ارتأت وزارة الشباب والرياضة كونها الجهة الأدارية المركزية المعنية بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية والتى كان مقررا لها الانعقاد خلال الفترة المقبلة وذلك بدءًا من غدا السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 .

وتقوم الوزارة بمتابعة كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية التى ستصدر عن لجنة الأزمات بمجلس الوزراء فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وذلك لتحديد المواعيد الجديدة التى ستعقد خلالها الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية وذلك قبل انتهاء السنة المالية الحالية.

وتقوم وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية ومختلف الهيئات الشبابية والرياضية بشأن تعميم إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية على جميع الهيئات، وإخطارهم لاحقًا بالموعد الجديد للانعقاد وذلك فى ضوء العرض على لجنة الأزمات بمجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة بأن سلامة وصحة المواطنين من أعضاء ومرتادي الهيئات الشبابية والرياضية تضعها الوزارة في مقدمة الأولويات، وتأجيل انعقاد الجمعيات العمومية يأتي في إطار منع التجمعات لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وتشدد وزارة الشباب والرياضة على جميع مجالس إدارات الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية بالالتزام التام بكافة الإجراءات الوقائية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين مرتادي تلك المنشآت، وسيتم متابعة تطبيق الاحتياطات الاحترازية على أرض الواقع، ومساءلة من يثبت مخالفته لتلك الإجراءات الاحترازية التى سبق وأقرتها الوزارة فى الدليل الاسترشادى والمتضمن الاكواد الطبية وتم تعميمه على جميع الهيئات الرياضية والشبابية فى جميع محافظات الجمهورية.