نابولي يخلد أسطورته مارادونا.. تعرف على التفاصيل

أعلن لويجي دي ماجيستريس رئيس مدينة نابولي الإيطالية في بيان رسمي، موافقة بلدية المدينة على تغيير اسم ستاد نادي نابولي من "سان باولو" إلى "دييجو أرماندو مارادونا" تخليدًا لاسم الأسطورة الأرجنتيني الراحل منذ أيام.

وجاء البيان كالتالي:.

- مارادونا حمل رسالة أمل وجمال إلى المدينة كلها، أظهر أن النجاح والنهوض كان شيئًا ممكنا، ووقف دائمًا إلى جانب البسطاء وعامة الناس - مارادونا حارب التمييز ضد أبناء نابولي، كان ابنًا حقيقيًا لنابولي، لم يلتحم أحد مثله بجسد وروح نابولي.

- مجلس بلدية نابولي وافق بالإجماع على تغيير اسم الملعب إلى "دييجو أرماندو مارادونا" وأن المواجهة الأولى التي سيلعبها فريق نابولي في الاستاد تحت اسمه الجديد.

ويلتقي فريق نابولي الإيطالي نظيره ريال سوسيداد الإسباني في المواجهة القادمة له يوم 10 من شهر ديسمبر الجاري ، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.