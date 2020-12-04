نابولي يخلد أسطورته مارادونا.. تعرف على التفاصيل

وجاء البيان كالتالي:.
- مارادونا حمل رسالة أمل وجمال إلى المدينة كلها، أظهر أن النجاح والنهوض كان شيئًا ممكنا، ووقف دائمًا إلى جانب البسطاء وعامة الناس
- مارادونا حارب التمييز ضد أبناء نابولي، كان ابنًا حقيقيًا لنابولي، لم يلتحم أحد مثله بجسد وروح نابولي.
- مجلس بلدية نابولي وافق بالإجماع على تغيير اسم الملعب إلى "دييجو أرماندو مارادونا" وأن المواجهة الأولى التي سيلعبها فريق نابولي في الاستاد تحت اسمه الجديد.
ويلتقي فريق نابولي الإيطالي نظيره ريال سوسيداد الإسباني في المواجهة القادمة له يوم 10 من شهر ديسمبر الجاري ، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
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