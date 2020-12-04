نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان ردا على الإنتقادات: "تاريخي كلاعب ومدرب يحميني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن الهجوم الذي يتعرض له الفريق في الوقت الحالي، بسبب النتائج السلبية التي يمر بها.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يمكنني التعليق، هذا لا يزعجني، أنتم (الصحفيون) موجودون من أجل ذلك، فعندما لا تفوز بالمباريات يكون الانتقاد أمرًا طبيعيًا، لكني لا أغير رأيي في لاعبي فريقي أو عملي الذي يتم تنفيذه بصعوبة ".

وتابع: "لم أعتقد قط أنني لا يمكن المساس بي، لا كلاعب ولا كمدرب، أعرف التاريخ الذي أملكه في هذا النادي وسأبذل قصارى جهدي حتى اليوم الأخير".

وأضاف: "لقد تلقيت دعم النادي بالكامل، في النهاية لا يمكنني أن أكون سعيدًا بآخر النتائج وفي النهاية هذا توفيق كبير أن أكون هنا وسأعمل حتى اليوم الأخير لي هنا، فبالتأكيد هذا هو الموقف الأكثر تعقيدًا ولكن كما هو الحال دائمًا، تأتي الانتقادات كما هي ولكن لا يحدث شيء، لا أفكر في هذه الأشياء، غدًا هو فرصة رائعة أخرى لنا لإظهار أننا فريق رائع".

يذكر أن ريال مدريد سيكون أمام اختبار صعب غدًا السبت عندما يحل ضيفًا إشبيلية، على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.