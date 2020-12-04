نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا إفتتاحية مباريات مجموعة الدقهلية بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفتتح مباريات المجموعة التاسعة بالقسم الثالث "مجموعة الدقهلية"، غدا السبت، حيث تقام ٧ مباريات في الثانية والنصف مساءا.

ففي البداية نبروه يستقبل على ملعبه الوافد الجديد الخيارية، فيما يحل ميجاسبورت ضيفا على عمال المنصورة، ويصطدم بلقاس على ملعبه بشبان بدواى.

وأيضا شباب الأمير يحل ضيفا على كهرباء طلخا، ويستضيف دقادوس الصاعد مؤخرا السنبلاوين، فيما يفتتح شربين مبارياته خارج الديار أمام منية سمنود، وأخيرا يستضيف إتحاد المنزلة على ملعبه بيونيرز.

جدير بالذكر أن الفريق صاحب المركز الأول يصعد مباشرة للقسم الثانى.