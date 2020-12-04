«سموحة 2006» يتعادل مع دجلة في بطولة الجمهورية

تعادل فريق سموحة "2006" لكرة القدم بنادى سموحة مع ضيفه وادى دجلة بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجانجل، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الجمهورية.

سجل هدف سموحة اللاعب أحمد تامر فى الدقيقة 35 وتعادل وادى دجلة فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.



لعب سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

على عبد المجيد، حمزه سليمان، أحمد باسم، أحمد كامل، فارس سامح، نور فواز، عبد الرحمن وحيد، على أيمن، يامن فؤاد، عمر محمد، أنس محمود.

وشارك خلال المباراة كل من: يوسف عبد الفتاح، آدم الجزار، فارس نبيل، يوسف العوضى، على رضا.

يضم الجهاز الفنى للفريق:

المدير الفني الكابتن عيسى جابر، المدرب العام الكابتن أحمد عماد، مدرب الفريق الكابتن محمد فهمى، إدارى الفريق الكابتن أحمد رضوان، مدرب الحراس الكابتن محمد أنور، علاج طبيعى الكابتن إبراهيم ذكى.

رئيس قطاع الناشئين الكابتن محمود صبحى، المدير الإدارى الكابتن عبد البديع حماده، ويترأس قطاع الكرة بنادى سموحة الكابتن صلاح الناهى، نائب رئيس القطاع الكابتن جمال زكى، المشرف على حراس المرمى الكابتن محمد عبد العال.