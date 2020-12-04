قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره إشبيلية، في قمة الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021. وضمت قائمة ريال مدريد كل من: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - ألتوبي خط الدفاع: إيدير ميليتاو - رافاييل فاران - ناتشو فيرنانديز - مارسيلو - أودريازولا - فيرلاند ميندي خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - مارتن أوديجارد - إيسكو - أريباس خط الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 17 نقطة، فيما يحتل إشبيلية المركز الخامس برصيد 16 نقطة. وتقام المباراة غدًا السبت في الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري الإسباني على ملعب رامون سانشيز معقل فريق إشبيلية.

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