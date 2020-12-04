نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشار أحمد بكري، الموافقة على إعارة محمد صبحي حارس الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادى الاتحاد السكندري، لمدة موسم واحد مقابل مليوني جنيه.

وقامت لجنة الكرة بالنادي، بالتنسيق مع المستشار محمد عطية مسؤول ملف كرة القدم بالزمالك بدارسة إمكانية إعارة اللاعب، وبموافقة لجنة الكرة، برئاسة أيمن يونس، مما نتج عنه ريح اللاعب للنادي السكندري.

وطلب محمد صبحي، حارس الفريق الشاب، الرحيل على سبيل الإعارة لضمان المشاركة بأولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي، والمقرر لها يونيو المقبل.