تشيلسي يخطط للتخلص من أغلى حارس في تاريخه

الحارس كيبا أريزابالاجا ابن الـ26 عامًا انتقل لصفوف فريق تشيلسي صيف عام 2018، قادمًا من أتلتيك بيلباو الإسباني بمبلغ 80 مليون يورو كأغلى حارس في العالم.
و كان الجميع داخل النادي اللندني يري في كيبا مستقبل حراسة المرمي و لكنه ظهر بمستوي متذبذب للغاية وارتكب العديد من الأخطاء اللتي دفعت تشيلسي للبحث عن بديل قوي و تعاقد مع الحارس السينغالي ميندي في موسم الانتقالات الصيفية الماضية
وأوضحت الشبكة أن فرانك لامبارد موافق من حيث المبدأ على بيع الحارس الإسباني، حيث يعتمد حاليًا على ميندي كما أن إدارة تشيلسي تعلم أنها ستخسر الكثير من الأموال جراء بيع كيبا، ولكنها ترغب في التخلص منه، والاستفادة من أموال بيعه.
الجدير بالذكر أن كيبا أريزابالاجا عقده سينتهي مع تشيلسي في نهاية الموسم الجاري وذلك في صيف 2021.
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