بعد تعيينه حكمًا لنهائي الكأس.. ذكريات سيئة للأهلي مع محمد الحنفي قبل مواجهة طلائع الجيش

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، باتحاد الكرة المصري، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة نهائي كأس مصر، غدًا السبت. ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش، على ملعب برج العرب، في نهائي كأس مصر، بعدما بلغ الفريقان الدور النهائي، بعد تخطي الاتحاد السكندري والزمالك على الترتيب. وتم إسناد إدارة المباراة للحكم الدولي محمد الحنفي، وسيساعده أحمد حسام ويوسف البساطي، وسيكون محمد الصباحي حكمًا رابعًا، فيما سيتواجد طارق مجدي ومحمود عاشور على تقنية الفار. جدير بالذكر أن لجنة الحكام عاقبت طاقمي نصف نهائي البطولة؛ بسبب ارتكاب أخطاء أثرت على نتيجة المباراتين، واتخذت قرارا بإبعاد محمود البنا ومحمد معروف عن مباريات الأهلي والزمالك الفترة المقبلة.

ويملك محمد الحنفي ذكرى سيئة للأهلي في كأس مصر حيث لعب الأهلي من قبل في كأس مصر تحت قيادة محمد الحنفي بنصف نهائي البطولة موسم 2013-2014 وخسر الأحمر من سموحة بهدفين لهدف.

واحتسب محمد الحنفي في المباراة ركلة جزاء سجلها عماد متعب بالدقيقة 81 بعد خطأ على وليد سليمان لكنها جاءت متأخرة بعد ثنائية أحمد حمودي بالدقائق 25 و34 من اللقاء.

وتعادل النادي الأهلي مع مصر المقاصة سلبيا في الدوري المصري بالموسم المنصرم بأخر مباريات الفريق الأحمر تحت قيادة الحكم محمد الحنفي.

وإجمالا، تولى محمد الحنفي، قيادة 26 مباراة للأهلي في جميع المسابقات، حيث إنه الأحمر فاز في 17 مباراة وتعادل في 5 وخسر 4 واحتسب 11 ركلة جزاء لبطل الدوري المصري وأشهر 3 بطاقة صفراء للاعبي الأهلي دون أن يطرد أي لاعب من قبل.

بالمقابل، أشرف محمد الحنفي، على 15 مباراة لطلائع الجيش في بطولة الدوري المصري حيث إنه الفوز كان حليفا للفريق العسكري في 5 وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات.

واحتسب محمد الحنفي، ركلة جزاء وحيدة لطلائع الجيش وأشهر البطاقة الصفراء في 28 مناسبة ولم يطرد أي لاعب من الفريق العسكري في 15 لقاء.

وخسر طلائع الجيش ضد الإسماعيلي بهدف نظيف في الدوري المصري موسم 2019-2020، خلال آخر لقاء تحت قيادة محمد الحنفي.