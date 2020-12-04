بحفلة أهداف.. المقاولون يدك حصون بطل جيبوتي بتساعية ويصعد إلى دور 32 بالكونفيدرالية

نجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في الفوز بحفلة أهداف أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويصعد رسميًا إلى دور 32.

وجاء هدف التقدم عن طريق الوافد الجديد أحمد داودا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم جاء هدفين عن طريق التونسي سيف الدين الجزير ي في الدقائق 7 ، 10 ثم جاء هدف فاروقا في الدقيقة 22 ، وأخيرًا هدف أخر لأحمد داودا في الدقيقة 37 ثم جاء الهدف السادس في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني ثم جاء الهدف السابع عن طريق فادي نجاح في الدقيقة 66 ثم اضاف أحمد الشيمي الهدف الثامن في الدقيقة 71 ، ثم جاء دادزي بهدف شرفي لفريق أرتا سولار في الدقيقة 81، وقبل لحظات من نهاية المباراة سجل كريم مصطفى الهدف التاسع في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

ورفض حكم المباراة بدء اللقاء، بسبب تواجد العديد من الجماهير في المدرجات نتيجة بعض الأسر في مدرجات الجماهير، وتم انطلاق المباراة بعد خروج الجماهير تماما.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 1-0 لصالح المقاولون العرب.

وبدأ فريق المقاولون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: فاروق نور الدين، فادى نجاح، حسن الشامى، أمير عابد.

خط الوسط: محمد مجلى، إبراهيم صلاح، أحمد الشيمى، أحمد داودا.

الهجوم: سيف الدين الجزيرى - محمد عصام

ومن المنتظر أن يواجه فريق المقاولون العرب نظيره النجم الساحلي بعد صعوده الى دور الـ 32 .