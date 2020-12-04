نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسؤولي نادي الزمالك من حسم تجديد عقد نجم الفريق، خلال الفترة الحالية، حيث ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأفاد مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء، أن الزمالك بصدد تجديد عقد نجمه التونسي الدولي فرجاني ساسي، خلال الفترة الحالية.

وينتهي عقد ساسي بنهاية الموسم الجاري، وتريد إدارة الفريق الإبقاء على اللاعب، كونه أحد أفراد القوام الأساسي للفريق.

وشدد المصدر، أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق بشأن تجديد عقد ساسي لمدة موسمين، مقابل 44 مليون جنيه مصري.

وسوف يعقد ساسي، جلسة مع اللجنة الفنية للنادي يوم السبت المقبل، في وجود وكيل أعماله مهند عون، الذي يوجد في القاهرة خلال الوقت الحالي.

وكشف عن أن التعاقد الجاري بين فرجاني ساسي وإدارة الزمالك، مدته كانت ثلاثة مواسم بداية من موسم 2019/2018، وتنتهي في 2021/2020 بقيمة خمسة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألفا وأربعمائة وعشرون يورو.