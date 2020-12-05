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سلتا فيغو يتغلب على بلباو بالدوري الإسباني

فاز فريق سلتا فيغو على مضيفه أتلتيك بلباو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم. سلتا فيغو يتغلب على بلباو بالدوري الإسبانيفاز فريق سلتا فيغو على مضيفه أتلتيك بلباو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل هدفي سلتا فيغو هوجو مالو وإياغو أسباس في الدقيقتين 61 و78. ورغم الخسارة حافظ أتلتك بلباو على تواجده في المركز التاسع برصيد 13 نقطة، بشكل مؤقت، بفارق الأهداف أمام إلتشي وخيتافي وإيبار وألافيس وسلتا فيجو أصحاب المراكز من العاشر وحتى الرابع عشر على الترتيب.

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