نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شائعات الأهلي.. الزمالك يعقد جلسة عاجلة مع زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الكرة بنادي الزمالك، برئاسة أيمن يونس، وعضوية أشرف قاسم وعبد الحليم علي، عقد جلسة مع نجم الفريق أحمد سيد زيزو، لبحث تمديد عقده.

وانتشرت شائعات عديدة خلال الفترة الأخيرة، حول رغبة الأهلي في التعاقد مع زيزو، علماً بأن اللاعب مرتبط بعقد حتى صيف 2022.

وتسعى اللجنة لاقناع اللاعب بتمديد عقده، لقطع الطريق حول رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب، عقب تألقه.

وبدأت الأزمة بالأنباء التي ترددت عن دخول الأهلي في مفاوضات قوية، للحصول على خدمات أحمد سيد زيزو، الذي تألق مع الزمالك مؤخرا، ويخرج محمد حبشي وكيل اللاعب وينفي هذا الأمر جملة وتفصيلا ويؤكد أن اللاعب مستمر في القلعة البيضاء.

وبعد أن ساد الهدوء عقب تصريحات حبشي، عاد اللاعب ويفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أن لا أمتلك أي وكيل"، قبل أن يعود زيزو، اليوم وينشر صورته مع وكيل اللاعبين حازم الحديدي، والذي عمل طوال السنوات الأخيرة مع نجوم الأهلي السابقين وأبرزهم الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد.