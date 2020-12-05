هادي خشبة: الاستهتار أكبر عقبة للأهلي بكأس مصر.. وفلافيو أخر مهاجم متميز دخل القلعة الحمراء

وجه هادي خشبة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، تحذيرًا شديدًا للاعبي القلعة الحمراء قبل مواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر.
وقال هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة النهار: "يجب على النادي الأهلي التركيز بشكل شديد قبل المباراة المرتقبة قبل اللقاء وعدم الاستهتار".
وتابع: " أحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام طلائع الجيش ويجب على اللاعبين أخذ المباراة على محمل الجد والتخلص من فرحة الفوز بدوري أبطال أفريقيا في الوقت الجاري".
وأوضح: " أداء الأهلي أمام الزمالك في نهائي أفريقيا كان معقدا بسبب التحفظ الدفاعي.
وأردف :" "الأهلي لم يعوض رحيل فلافيو منذ رحيله باستثناء عماد متعب".
وتابع: "الأهلي خسر وليد أزارو ولكن هو كان أيضًا يفتقد للفنش مع الأهلي رغم سرعته وأنه لاعب جيد، كما أن أحمد ياسر ريان جيد ولكن يفتقد الخبرة".
وشدد: "الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم قوي من أجل قيادة خط هجومة ومروان محسن وبادجي غير قادران على خط هجوم النادي الأهلي".
ويلتقي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر بالثامنة من مساء السبت على ستاد الجيش ببرج العرب (الإسكندرية) في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.
حين تطأ أقدام عناصر الأهلي أرض برج العرب سيكون على موعد جديد يحاول خلاله الفريق كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.
وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.
وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.
الأمر الأخر الذي يجب أن يضعه الأهلي في اعتباراته التاريخ الطيب للمدير الفني لطلائع الجيش طارق العشري، حيث سبق أن تفوق على الفريق القاهري في نهائي كأس مصر 2009-2010، كما تفوق على الفريق بكأس السوبر بالموسم ذاته.
أما طلائع الجيش الذي يتنسم التاريخ بخوض أول نهائي في تاريخه فيبحث عن أول لقب بعد المسيرة الطيبة التي حققها الفريق بتجاوز بيراميدز ثم الزمالك في ربع ونصف النهائي.
ويدخل طلائع الجيش بقائمة تتكون من: محمد بسام وأحمد هانى وعمرو مرعى وإسلام محارب ومحمد ناصف وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد شعبان ومهند لاشين وأحمد سمير وفرانك ستيفن وتونى جوميز وناصر منسى وأحمد عبد الرحمن زولا وحسن مجدى ومصطفى جمال وحسين السيد مارسيلو وعمرو جمال وأحمد علاء وعمرو السيسى وإبراهيم كونيه ومصطفى الزنارى.
وضمت قائمة الأهلي كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.
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