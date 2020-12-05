مؤمن سليمان: رشحت عبدالشافي للانضمام لصفوف أهلي ‏جدة ‏

قال مؤمن سليمان، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه أول من رشح محمد عبدالشافي ظهير ايسر القلعة البيضاء للانضمام لصفوف أهلي جدة السعودي.
وأضاف في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "رشحت عبدالشافي لأهلي جدة حينما كنت أولى فريق الرديف بالنادي، وشارت الأقدار أن يصاب ثنائي الجبهة اليسرى في الفريق بعدها ليتم استدعائه التعاقد معه".
واصل محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي في صالة الجيمانزيوم.
يأتي ذلك على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله.
وخضع عبدالشافي لبعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد إصابته بكسر في الترقوة.
توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري.
الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب.
فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.
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