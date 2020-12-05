الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ

كشف مصدر بلجنة الكرة بنادي الزمالك عن توصل النادي لاتفاق مبدئي مع أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية بعد موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق على التعاقد مع صانع ألعاب الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفريق الأحمر.

وأكد المصدر أن الساعات الأخيرة شهدت جلسة مع اللاعب تم خلالها الاتفاق على التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للفريق الأبيض وسيتم عرض الأمر على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي.

وأضاف المصدر أن الشيخ وقع على عقود الانتقال للفريق ولن يتم الإعلان عن الصفقة إلا بعد موافقة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي في الفترة الحالية خاصة وأن هناك أحد أفراد اللجنة كان يعارض الصفقة بسبب رفض اللاعب الانتقال للزمالك من قبل وتفضيله للأهلي.

أكد أحمد الشيخ نجم الأهلي السابق، أنه لم ينتقد الزمالك من قبل وأراهن مع أى شخص يظهر لي بتصريح أنني هاجمت القلعة البيضاء. وشدد الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، علي أنه ضحى بنصف أموال بيراميدز من أجل الانضمام للنادي الأهلي. وتابع: أتمنى الانضمام لنادي الزمالك وارتداء قميصه في الموسم الجديد بعد المفاوضات التي أجراها مسئولو القلعة البيضاء مؤخرا. وأضاف: أن الزمالك لا يقل شيئا عن النادي الأهلي وأحلم بتحقيق البطولات مع القلعة البيضاء. أبدى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، موافقته على انضمام أحمد الشيخ للفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي مؤخرًا. وعلم دوت الخليج أن البرتغالي قد وافق على انضمام اللاعب خلال فترة الإنتقالات الجارية ويتبقى فقط التفاوض مع اللاعب من جانب اللجنة المؤقتة المسئولة عن إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري ولجنة الكرة برئاسة أيمن يونس. واستقر مسئولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة،وظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الإدارة تسعى للحفاظ على استمرار اللاعب لفترة طويلة مع الفريق. وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لـ تعديل عقد أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي ضئيل أسوة بباقي عقود لاعبي الفريق. يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته عصر غدٍ السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين . ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الإعارة للرجاء المغربي. من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق ، أنه على ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطي هذه الفترة ، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم، مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم ، والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.

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