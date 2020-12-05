المقاولون العرب يعادل رقمًا قياسيًا للأهلي في إفريقيا عقب الفوز على بطل جيبوتي

عادل المقاولون العرب الرقم القياسي للأندية المصرية على مستوى تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، بعدما فاز بنتيجة 9-1 أمام أرتا سولار ممثل جيبوني في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

وتساوي المقاولون العرب مع الأهلي الذي سجل أيضًا 9 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق "إطلع برا" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.

وسيطر المقاولون العرب على المباراة منذ الدقائق الأولى، واستطاع أن يسجل 5 أهداف في الشوط الأول، ولم يتوقف عن زيارة الشباك في الشوط الثاني من المباراة.

وتفوق المقاولون العرب على الرقم الذي يمتلكه الزمالك بتسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة، والتي فعلها وصيف دوري الأبطال مرتين أمام ديكاداها بطل الصومال الموسم الماضي، والقطن بطل تشاد.

وتأهل المقاولون العرب إلى دور الـ32 الأول من الكونفدرالية حيث سيلعب ضد النجم الساحلي التونسي في مواجهة صعبة بالنسبة للفريقين.