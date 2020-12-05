نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ ولايبزج اليوم السبت 5/12/2020 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره لايبزج اليوم السبت 5 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

وستلعب مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزج اليوم في مسابقة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا.

وستذاع مباراة فريق بايرن ميونخ ضد نظيره لايبزج اليوم في مسابقة الدوري الألماني الممتاز على قناة "BT Sports HD 1" بالتعليق الإنجليزي.

ويحتل نادي بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني الممتاز برصيد 22 نقطة بينما يتواجد نادي لايبزج في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.