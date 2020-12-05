فوز رونالدو بجائزة افضل لاعب في الدوري الإيطالى

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عمر شويل - جدة تُوج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر، وذلك بعد المجهود الكبير، والأداء العالي الذي قام به اللاعب، أستطاع النجم كريستيانو رونالدو من تسجيل خمس أهداف خلال شهر نوفمبر بالدوري الإيطالى، حيث سجل هدفين أمام سبيزيا، وهدف أمام لاتسيو، وهدفين في شباك كالياري.

المعجزة كريستيانو رونالدو

ويحتل النجم البرتغالي رونالدو المركز الثاني في ترتيب الهدافين بالكالتشيو برصيد ثمانِ أهداف، ويصبح فارق الأهداف هدفين عن النجم إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، الذي يجلس على صدارة القائمة برصيد عشر أهداف.

أرقام قياسية لكريستيانو رونالدو

يعتبر كريستيانو رونالدو من أهم الأدلة أن العمر هو مجرد رقم، حيث إنه تخطي سبعمائة هدف في مسيرته الكروية منذ نحو عام، لينضم إلى المجموعة القليلة من النجوم العالميين الذين وصلوا لهذا الإنجاز الضخم.

كما حطم رونالدو الرقم القياسي عندما أصبح أكبر لاعب سنا يسجل أكثر من ثلاثين هدفا فى أحد الدوريات الأوربية الكبرى .

أكثر من سجل ليوفنتوس بموسم واحد

حطم النجم رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وريال مدريد السابق، الرقم القياسي لفريقه يوفنتوس، عندما سجل الشهر الماضي هدفين في مرمى فريق ليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليصبح أكثر لاعب يسجل لليوفي في موسم واحد.

أسرع من سجل خمسين هدفا بالكالتشيو

أصبح النجم كريستيانو رونالدو أسرع من سجل خمسين هدفا في الدوري الإيطالي، حيث احتاج إلي 61 مباراة فقط، أقل ب7 مبارايات عن ما احتاجه المهاجم الاوكراني السابق شيفتشينكو، في فريقه ميلان.