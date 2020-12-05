نهضة بركان: نتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب مُحايد ونلتزم بقرار الكاف

أكد كتابي الحسين المتحدث الرسمي لنادي نهضة بركان المغربي أن فريقه يتمسك بمواجهة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي على ملعب محايد.
وتوج نهضة بركان ببطولة الكونفدرالية بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف في نهائي البطولة، بينما توج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف في النهائي.
وفي تصريحات لقناة النهار قال كتابي الحسين :"السائد دائمًا هو أن تقام مباراة السوبر على ملعب بطل دوري الأبطال، لكن مؤخرًا تقام البطولة على ملعب مُحايد وهو ما نطالب به".
وأضاف مسئول نهضة بركان :"نتواصل مع الاتحاد الإفريقي من أجل معرفة موعد مباراة السوبر، ونتمسك بطلبنا بإقامة المباراة على ملعب مُحايد، لكن في الوقت نفسه سنتلزم بقرارات كاف".
يُكر أن نهضة بركان خسر نهائي الكونفدرالية الموسم قبل الماضي بركلات الترجيح أمام الزمالك، بعد تبادل الفوز (1-0) لكل فريق في ذهاب وإياب النهائي، قبل أن يستعد في الموسم الحالي لمواجهة الأهلي.
تلقى نادي نهضة بركان بطل الكونفدرالية خبرا سارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل مباراة السوبر الأفريقي المرتقبة التي سيواجه خلالها الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا.
وأرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا إلى نادي نهضة بركان تلقى لإخطارا بإمكانية مشاركة لاعب وسط الفريق بكر الهلالي في مباراة السوبر الأفريقي.
وكان الهلالي قد طرد في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية أمام نادي بيراميدز المصري، إلا أن الاجتماع الأخير للكاف في القاهرة خلص إلى إحالة إيقاف اللاعبين للنسخ الجديدة من البطولات القارية، واستثناء السوبر باعتبارها بطولة خاصة، في تعديل للقانون القديم.
جدير بالذكر أن الأمر نفسه سيسري على لاعب الأهلي حسين الشحات، الذي تم إيقافه مباراتين بعد طرده عقب صافرة نهاية نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك، بعد مشاجرته مع مهاجم الأبيض مصطفى محمد الذي نال العقوبة نفسها.
وشهد نفس الاجتماع الذي ترأسه الكونغولي كونستان عوماري مناقشة العديد من التعديلات التي ستشمل لوائح المسابقات والتراخيص والانضباط.
كما تم فتح ملف إسناد حقوق بث بطولات الكاف لإحدي الشركات وهو الملف الذي كان قد فتح جبهة من الانتقادات على الإدارة السابقة برئاسة عيسى حياتو، وبعده أحمد أحمد الموقوف، الذي تراجع عن التحقيق فيه.
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