أشرف قاسم: الزمالك أعطى الكثير لـ زيزو.. ونحن الأقوى في إفريقيا

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي وحقيقة رحيل أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، وموقف الأبيض من التعاقد مع أحمد الشيخ.
وقال قاسم خلال تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" على قناة "الزمالك": "هناك لغط كبير في موضوع ساسي، وستكون هناك جلسه معه ومتفهمين جدًا وسنحاول بقدر المستطاع أن نوفر لكل لاعب ما يستحقه، فهو لاعب مهم للزمالك".
وأضاف: "أشرف بن شرقي، مستمر ولم يطلب الرحيل ونسعى لتجديد عقده".
وتابع: "أحمد سيد زيزو يقدر قيمة الزمالك ومن أفضل اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري، عقده ممتد مع الفريق ومستحيل أن يوقع مع نادي آخر، هو يريد أن يكون مع الزمالك، والجماهير والنادي أعطوا له الكثير وخلق شعبية كبيرة فليس من السهل أن يفكر في شيء آخر، من يطلق شائعة عليه أن يجعلها منطقية، لكي نصدقها".
وعن أحمد الشيخ، أوضح: "كل شيء مطروح في الأمور الفنية، لن يدخل أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني".
وأكمل: "وفقنا في إعارة محمد صبحي لنادي الاتحاد السكندري، لأن اللاعب يريد الخروج بسبب المشاركة بشكل أساسي، هو حارس صغير ويأتي رقم أربعة وسط حراس الأبيض، هو فضل الخروج للإعارة من أجل التواجد في المنتخب الأولمبي، ولا نريد أن نحرمه من مشاركته في الأولمبياد".
وواصل: "باتشيكو قرر إعارة بعض الأسماء من اللاعبين، لا أريد الإفصاح عن الأسماء، واستطعنا توفير مستحات اللاعبين المادية بداية من يوم الأحد".
وأتم: "مباراة الكأس كان بها معاناة، بعد خروجنا من إفريقيا، وخسرنا أمام طلائع الجيش لأسباب نفسية، لدينا أفضل لاعبين في مصر، فالزمالك أقوى فريق في إفريقيا والوطن العربي، ومباراة الأهلي كان بهاء سوء حظ".
أبدى البرتغالي جيمي باشيكو المدير الفني لنادي الزمالك ، موافقته على إنضمام أحمد الشيخ للفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي مؤخرًا .
وعلم دوت الخليج أن البرتغالي وافق على إنضمام اللاعب خلال فترة الإنتقالات الجارية ويتبقى فقط التفاوض مع اللاعب من جانب اللجنة المؤقتة المسئولة عن إدارة النادي برئاسة المستشار أحمد البكري ولجنة الكرة برئاسة أيمن يونس .
واستقر مسؤولو نادي الزمالك على تعديل عقد محمود الونش مدافع الفريق الأبيض في ظل المستويات الجيدة التي يقدمها اللاعب مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة،وظهوره بمستوى جيد مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الإدارة تسعى للحفاظ على استمرار اللاعب لفترة طويلة مع الفريق.
وفي نفس الوقت يسعى الزمالك لتعديل عقد أحمد ابو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي ضئيل أسوة بباقي عقود لاعبي الفريق.
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريباته عصر غدٍ السبت علي ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء ، وذلك عقب الراحة السلبية التي منحها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق للاعبين .
ومن المقرر أن ينتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في التدريبات غدا، عقب عودته من الاعارة للرجاء المغربي.
من جانبه، أكد عبدالحليم علي مدير الكرة بالفريق ، أنه علي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين لتخطي هذة الفترة ، وأن الجميع يعلم قدر المسئولية
الملقاة علي عاتقهم..
مضيفا أنه سيتم توفير كل سبل الدعم ، والمناخ المناسب، من أجل أن يسير الفريق بشكل طيب خلال الفترة المقبلة.
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