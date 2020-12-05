نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة فولهام بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم السبت نادي مانشستر سيتي نظيره نادي فولهام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: إيديرسون.

خط الدفاع: والكر، كانسيلو، دياز، لابورت.

خط الوسط: دي بروين، فودين، رياض محرز.

خط الهجوم: سيلفا، ستيرلينج، أجويرو.