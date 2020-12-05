نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعرض 500 ألف دولار على نجمه من أجل الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسئولو الأهلي جهودهم من أجل إقناع نجم الفريق الأنجولي جيرالدو كوستا بالرحيل وفسخ تعاقده بالتراضي.

وعرض مسئولو الأهلي مبلغ يبلغ قدره 500 ألف دولار على نجم الفريق الأنجولي من أجل الموافقة على الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

ويواصل سيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم في الأهلي جهوده ومحاولاته القوية مع النجم الأنجولي من أجل الرحيل عن صفوف الفريق في الوقت الحالي في ظل رغبة إدارة المارد الأحمر في التعاقد مع محترف جديد بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.

وشهدت الفترة الماضية تعنت شديد من جانب الأنجولي جيرالدو بعد رفضه الكثير من العروض المحلية والخارجية للرحيل عن صفوف المارد الأحمر.