أحمد داوودا: الفوز الكبير على بطل جيبوتي "يسمَع" عند المنافسين

أكد أحمد داوودا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الفوز على أرتا سولار الجيبوتي، اليوم، بداية جيدة للفريق في مشواره بالكونفدرالية الإفريقية.

المقاولون انتصر على أرتا سولار، بتسعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ64، وذلك بعد الفوز في مواجهة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ32 ومواجهة النجم الساحلي التونسي.

وقال داوودا خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بداية جيدة جدًا في بطولة الكونفدرالية، كنا نرغب في إثبات أنفسنا بغض النظر عن اسم المنافس، الخصم اليوم كان في المتناول بعض الشيء، ولم نكتف بهدف أو اثنين".

وتابع: "هذه النتائج (تسمع) للفرق اللي سنواجهها بعد ذلك، أمامنا مباراة صعبة مع النجم الساحلي، تركيزنا أن نصل في البطولة الإفريقية إلى أبعد مدى".

وأضاف: "نتيجة المباراة ذهابا وإيابا ستعطي لنا دفعة معنوية للمقبل، وسنواجه فريق النجم، ويمتلكون خبرات كبيرة في إفريقيا".

وواصل: "منذ أن انضممت للمقاولون العرب وهم لديهم طموح غير طبيعي، الطموح شيء جيد من أجل أن يكون لدينا القدرة على استكمال مشوارنا في البطولة، ونصل لمدى بعيد ولا نريد أن نكون ضيف شرف في البطولة".

وأكمل: "المقاولون العرب يحاول لمدة سنتين أو ثلاثة لكي يصل للعب في الكونفدرالية ولا يصح أن نلعب شهر أو شهر ونصف وبعد ذلك نودع البطولة، نمتلك لاعبين كبار وخبرات بجانب الصفقات الجديدة".

وأتم: "نادي الزمالك كبير وأنا مرتبط بجماهيره، وتركيزي مع المقاولون العرب لأقدم أفضل ما لدي ومنذ انضمامي وعماد النحاس يتحدث معي باستمرار ويعطي لي الثقة".