أحمد داوودا: الفوز الكبير على بطل جيبوتي "يسمَع" عند المنافسين

أكد أحمد داوودا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الفوز على أرتا سولار الجيبوتي، اليوم، بداية جيدة للفريق في مشواره بالكونفدرالية الإفريقية.
المقاولون انتصر على أرتا سولار، بتسعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ64، وذلك بعد الفوز في مواجهة الذهاب بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور الـ32 ومواجهة النجم الساحلي التونسي.
وقال داوودا خلال تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بداية جيدة جدًا في بطولة الكونفدرالية، كنا نرغب في إثبات أنفسنا بغض النظر عن اسم المنافس، الخصم اليوم كان في المتناول بعض الشيء، ولم نكتف بهدف أو اثنين".
وتابع: "هذه النتائج (تسمع) للفرق اللي سنواجهها بعد ذلك، أمامنا مباراة صعبة مع النجم الساحلي، تركيزنا أن نصل في البطولة الإفريقية إلى أبعد مدى".
وأضاف: "نتيجة المباراة ذهابا وإيابا ستعطي لنا دفعة معنوية للمقبل، وسنواجه فريق النجم، ويمتلكون خبرات كبيرة في إفريقيا".
وواصل: "منذ أن انضممت للمقاولون العرب وهم لديهم طموح غير طبيعي، الطموح شيء جيد من أجل أن يكون لدينا القدرة على استكمال مشوارنا في البطولة، ونصل لمدى بعيد ولا نريد أن نكون ضيف شرف في البطولة".
وأكمل: "المقاولون العرب يحاول لمدة سنتين أو ثلاثة لكي يصل للعب في الكونفدرالية ولا يصح أن نلعب شهر أو شهر ونصف وبعد ذلك نودع البطولة، نمتلك لاعبين كبار وخبرات بجانب الصفقات الجديدة".
وأتم: "نادي الزمالك كبير وأنا مرتبط بجماهيره، وتركيزي مع المقاولون العرب لأقدم أفضل ما لدي ومنذ انضمامي وعماد النحاس يتحدث معي باستمرار ويعطي لي الثقة".
نجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في الفوز بحفلة أهداف أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويصعد رسميًا إلى دور 32.
وجاء هدف التقدم عن طريق الوافد الجديد أحمد داودا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم جاء هدفين عن طريق التونسي سيف الدين الجزير ي في الدقائق 7 ، 10 ثم جاء هدف فاروقا في الدقيقة 22 ، وأخيرًا هدف أخر لأحمد داودا في الدقيقة 37 ثم جاء الهدف السادس في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني ثم جاء الهدف السابع عن طريق فادي نجاح في الدقيقة 66 ثم اضاف أحمد الشيمي الهدف الثامن في الدقيقة 71 ، ثم جاء دادزي بهدف شرفي لفريق أرتا سولار في الدقيقة 81، وقبل لحظات من نهاية المباراة سجل كريم مصطفى الهدف التاسع في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
ورفض حكم المباراة بدء اللقاء، بسبب تواجد العديد من الجماهير في المدرجات نتيجة بعض الأسر في مدرجات الجماهير، وتم انطلاق المباراة بعد خروج الجماهير تماما.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 1-0 لصالح المقاولون العرب.
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