نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إشبيلية، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية، على أرضية ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الخامس برصيد 16 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية عبر قناة bein Sport hd 1.