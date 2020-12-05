النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

قال عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن التاريخ سيذكر أن النادي الأهلي حقق اللقب الأفريقي التاسع على حساب الزمالك في عام ٢٠٢٠ ولن يذكر أن الزمالك قدم أداء أفضل من الأهلي.
وأشار في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، إلى أنه كان سعيد بفوز الأهلي باللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ ٢٠١٣ ، مؤكدا أن هذه البطولة تعد أقل شيء يقدمونه لمؤمن زكريا لاعب الفريق والذي يعاني من مرض في الأعصاب
وأشاد النحاس بالجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مؤكدا أن إدارة الاهلي أصابت في اختيارها للمدير الفني السابق لفريق صن داونز.
وأردف أن مجلس إدارة الأهلي فكرت خارج الصندوق بالتعاقد مع موسيماني ، لاسيما وأنه يعرف جيدا قدرات اللاعبين ولم يأخذ وقت طويل حتى يعرف ببواطن الأمور خاصة وأنه يعرف أيضا معالم الكرة الأفريقية بإعتباره ظل مديرا فنيا لفريق صن داونز لفترة كبيرة.
وأضاف النحاس أنه أول مدير فني واجه موسيماني بعد توليه مهمته بيومين، وتوقعت نجاحه مع الأهلي وقد كان.
عادل المقاولون العرب الرقم القياسي للأندية المصرية على مستوى تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، بعدما فاز بنتيجة 9-1 أمام أرتا سولار ممثل جيبوني في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.
وتساوي المقاولون العرب مع الأهلي الذي سجل أيضًا 9 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق "إطلع برا" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.
وسيطر المقاولون العرب على المباراة منذ الدقائق الأولى، واستطاع أن يسجل 5 أهداف في الشوط الأول، ولم يتوقف عن زيارة الشباك في الشوط الثاني من المباراة.
وتفوق المقاولون العرب على الرقم الذي يمتلكه الزمالك بتسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة، والتي فعلها وصيف دوري الأبطال مرتين أمام ديكاداها بطل الصومال الموسم الماضي، والقطن بطل تشاد.
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