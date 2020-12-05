الرياضة

دجلة يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجلة يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي وادي دجلة في التعاقد مع أحد نجوم النادي الأهلي الواعدين، خلال الفترة المقبلة.

ويسعى دجلة لضم محمد شكري الظهير الأيسر للأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بناءً على طلب من اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني للفريق.

وينتظر شكري موافقة مسؤولي القلعة الحمراء على الانتقال إلى وادي دجلة، وأن اللاعب لا يمانع من خوض تلك التجربة.

ويمتلك الأهلي العديد من اللاعبين المتميزين في مركز الظهير الأيسر، على رأسهم النجم التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا