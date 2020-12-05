عماد النحاس: مواجهة النجم صعبة.. ونستعد لكل مباراة على حدة

أبدى عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن سعادته بتحقيق أكبر فوز في تاريخ الفريق بنتيجة 9 أهداف مقابل هدف على حساب فريق ارتاسولار بطل جيبوتي ، في الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
وقال النحاس في تصريحات لبرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، إن مباراة النجم الساحلي المقبلة في دور ال32 بالطبع صعبة ولكن الفريق سيستعد بشكل جيد لهذه المواجهة ، مشيرا إلى أنه يستعد لكل مباراة على حده ويحرص على احترام المنافسين ايا كان مستواهم.
وعادل المقاولون العرب الرقم القياسي للأندية المصرية على مستوى تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، بعدما فاز بنتيجة 9-1 أمام أرتا سولار ممثل جيبوني في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.
وتساوي المقاولون العرب مع الأهلي الذي سجل أيضًا 9 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق "إطلع برا" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.
وسيطر المقاولون العرب على المباراة منذ الدقائق الأولى، واستطاع أن يسجل 5 أهداف في الشوط الأول، ولم يتوقف عن زيارة الشباك في الشوط الثاني من المباراة.
وتفوق المقاولون العرب على الرقم الذي يمتلكه الزمالك بتسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة، والتي فعلها وصيف دوري الأبطال مرتين أمام ديكاداها بطل الصومال الموسم الماضي، والقطن بطل تشاد.
وتأهل المقاولون العرب إلى دور الـ32 الأول من الكونفدرالية حيث سيلعب ضد النجم الساحلي التونسي في مواجهة صعبة بالنسبة للفريقين.
ونجح فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في الفوز بحفلة أهداف أمام أرتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 9-1، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان، في إطار إياب الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية ويصعد رسميًا إلى دور 32.
وجاء هدف التقدم عن طريق الوافد الجديد أحمد داودا في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول، ثم جاء هدفين عن طريق التونسي سيف الدين الجزير ي في الدقائق 7 ، 10 ثم جاء هدف فاروقا في الدقيقة 22 ، وأخيرًا هدف أخر لأحمد داودا في الدقيقة 37 ثم جاء الهدف السادس في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني ثم جاء الهدف السابع عن طريق فادي نجاح في الدقيقة 66 ثم اضاف أحمد الشيمي الهدف الثامن في الدقيقة 71 ، ثم جاء دادزي بهدف شرفي لفريق أرتا سولار في الدقيقة 81، وقبل لحظات من نهاية المباراة سجل كريم مصطفى الهدف التاسع في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
ورفض حكم المباراة بدء اللقاء، بسبب تواجد العديد من الجماهير في المدرجات نتيجة بعض الأسر في مدرجات الجماهير، وتم انطلاق المباراة بعد خروج الجماهير تماما.
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