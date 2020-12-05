نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يعود لاستهداف ميسي من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة خلال الموسم المقبل.

وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في يونيو المقبل وأنه لا توجد مفاوضات بين الطرفين حتى الآن بشأن تجديد العقد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي عاد مرة أخرى ليتصدر سباق التعاقد مع ميسي بشكل مجاني في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن جميع المرشحين المحتملين على رئاسة برشلونة لم يقدموا أي مساعدة حتى الآن لإقناع البرغوث الأرجنتيني بالبقاء وتجديد عقده.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن أندية يوفنتوس وإنتر ميلان الإيطاليين وباريس سان جيرمان الفرنسي أبدوا اهتمامهم الشديد بالتعاقد مع ميسي لكن باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي هما فقط من يستطيعان توفير الطموح الرياضي والمالي الذي يقنع البرغوث الأرجنتيني بإبرام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التصريحات الأخيرة لكارليس توسكيتس رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون برشلونة جعلت مانشستر سيتي يثق أكثر في إمكانية عقد صفقة ميسي، حيث قال توسكيتس في تصريحات نقلتها مجلة RAC 1 الإسبانية: "بالنسبة لي، بصفتي رئيس اللجنة الاقتصادية لبرشلونة وهي هيئة استشارية دون سلطة تنفيذية، كان يجب بيع ميسي في الصيف. هذا أمر يتعلق بجانبين، الأول توفير الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب، والثاني أنه سيجلب الكثير من الأموال مقابل بيعه".