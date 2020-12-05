كريستيانو رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال نوفمبر

حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، جائزة جديدة في الدوري الإيطالي، بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة فريقه.
ووفقًا للحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر "تويتر"، فإن رونالدو تم اختياره كأفضل لاعب في الكالتشيو، خلال نوفمبر الماضي.
وكان رونالدو نجح في تسجيل 5 أهداف بالدوري الإيطالي خلال شهر نوفمبر الماضي، بعدما سجل هدفين في شباك سبيزيا، وهدفين في مرمى كالياري، وهدف أمام لاتسيو.
وحتل "الدون" المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين، برصيد 8 أهداف، متاخرًا بفارق هدفين عن زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان (10 أهداف).
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